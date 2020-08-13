Німецький "Лейпциг" та іспанський "Атлетіко" між собою розіграють одну з путівок у півфінал Ліги чемпіонів. Їх матч відбудеться 13 серпня. І його можна буде переглянути онлайн.

Всі двобої Ліги чемпіонів, починаючи з чвертьфіналу, складатимуться лише з одного матчу. І відбудуться в Лісабоні за порожніх трибун, пише 24 канал. Матч "Лейпциг" – "Атлетіко" прийме "Ештадіу да Луж", який є домашнім стадіоном "Бенфіки".

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В Україні цей матч покаже канал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55, сам матч розпочнеться о 22:00. Перед тим о 21:15 на каналі у прямому ефірі вийде програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти висловлять свої думки про цю гру та свої очікування.

Де дивитися матч Лейпциг – Атлетіко онлайн

Легальна онлайн-трансляція матчу Лейпциг – Атлетіко буде на відеосервісі Oll.tv. Однак доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Для цього можна обрати один з абонементів:

"Футбол" (канали "Футбол 1/2/3") – 109 гривень на місяць або ж 62 гривень на один день

"xtra sport" (канали "Футбол 1/2/3", Setanta Sports) – 139 гривень на місяць.

"xtra sport oll inclusive" (канали "Футбол 1/2/3", Setanta Sports, Viasat Sport, Shakhtar TV, XSPORT та ще понад 200 каналів) – 189 гривень на місяць.

Матч онлайн можуть переглянути й власники договорів з інтернет-провайдером "Воля". У додатку "Воля TV" за 29 гривень можна під'єднати доступ до трансляції матчів ліги чемпіонів та Ліги Європи на 30 днів. За доступ до більшої кількості спортивних каналів абонплата становить 59 гривень на 30 днів.

Як "Лейпциг" та "Атлетіко" вийшли у чвертьфінал Ліги чемпіонів

Обидві команди встигли свої матчі 1/8 фіналу зіграти ще до карантину. Та вибити англійські команди, які минулого сезону зіграли у фіналі. "Лейпциг" у двох матчах переміг "Тоттенхем", а "Атлетіко" у матчі проти "Ліверпуля" на "Енфілд Роуд" влаштував справжню драму. Іспанці виграли домашній матч 1:0, і з таким же рахунком програли в Англії. Тож клубам довелося грати додатковий час. "Ліверпуль" забив першим, але після цього тричі пропустив і програв.

Для "Атлетіко" це буде перший офіційний матч за місяць. Востаннє "матрацники" зіграли ще в чемпіонаті Іспанії проти "Реал Сосьєдада" ще 19 липня. У "Лейпцига" відпочинок був ще довшим. Чемпіонат Німеччини закінчили ще в середині червня.