Легкоатлеты Бондаренко и Килипко везут в Украину две медали престижных турниров

Богдан Бондаренко и Марина Килипко стали призерами турниров в Польше и Германии. Украинские легкоатлеты заняли бронзовые ступеньки пьедестала.

Украинские легкоатлеты снова на пьедестале

Богдан Бондаренко вслед за Ириной Геращенко стал призером этапа Золотого континентального тура в Польше. Украинец стал третьим в прыжках в высоту. Для него это лишь второй старт в этом сезоне.

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Бондаренко легко взял первые две попытки на высоте 2.1 и 2.2 метра. А вот 2.24 покорилась лишь со второго прыжка. Этот результат стал итоговым для украинца, ведь его попытки на 2.27 были безуспешными.

Отметим, что такой результат стал лучшим для украинца за два последних года. До этого отметку 2.24 Богдан показывал еще в 2019 году на Бриллиантовой лиге в Марокко. Тогда его результат составил 2.28 метра.

Интересно, что Бондаренко разделил третье место сразу с двумя соперниками – американцем Дэррилом Салливаном и поляком Норбертом Кобельски. Победителем соревнований стал Джанмарко Тамбери из Италии. Второе место занял российский легкоатлет, выступающий под нейтральным флагом, Илья Иванюк.

Призеры прыжков в высоту

1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2.3

2. Илья Иванюк (АНА) – 2.27

3. Богдан Бондаренко (Украина) – 2.24

3. Дэррил Салливан (США) – 2.24

3. Норберт Кобельски (Польша) – 2.24

Хорошие новости из Германии

Марина Килипко стала третьей по прыжкам с шестом на международных соревнованиях в немецком Карлсруэ. Украинка со второй попытки покорила планку на высоте 4.41.

Легкоатлетка уступила лишь словенке Тине Шутей (4.71), которая стала победительницей, и представительнице Беларуси Ирине Жук – 4.61.