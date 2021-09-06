Легкоатлеты Бондаренко и Килипко везут в Украину две медали престижных турниров
Источник:24 канал
Богдан Бондаренко и Марина Килипко стали призерами турниров в Польше и Германии. Украинские легкоатлеты заняли бронзовые ступеньки пьедестала.
Украинские легкоатлеты снова на пьедестале
Богдан Бондаренко вслед за Ириной Геращенко стал призером этапа Золотого континентального тура в Польше. Украинец стал третьим в прыжках в высоту. Для него это лишь второй старт в этом сезоне.
Вот это да Разрыв от Украины: каратисты завоевали 8 медалей на Karate1 Premier League в Египте
Бондаренко легко взял первые две попытки на высоте 2.1 и 2.2 метра. А вот 2.24 покорилась лишь со второго прыжка. Этот результат стал итоговым для украинца, ведь его попытки на 2.27 были безуспешными.
- Отметим, что такой результат стал лучшим для украинца за два последних года. До этого отметку 2.24 Богдан показывал еще в 2019 году на Бриллиантовой лиге в Марокко. Тогда его результат составил 2.28 метра.
Интересно, что Бондаренко разделил третье место сразу с двумя соперниками – американцем Дэррилом Салливаном и поляком Норбертом Кобельски. Победителем соревнований стал Джанмарко Тамбери из Италии. Второе место занял российский легкоатлет, выступающий под нейтральным флагом, Илья Иванюк.
Призеры прыжков в высоту
1. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2.3
2. Илья Иванюк (АНА) – 2.27
3. Богдан Бондаренко (Украина) – 2.24
3. Дэррил Салливан (США) – 2.24
3. Норберт Кобельски (Польша) – 2.24
Хорошие новости из Германии
Марина Килипко стала третьей по прыжкам с шестом на международных соревнованиях в немецком Карлсруэ. Украинка со второй попытки покорила планку на высоте 4.41.
Легкоатлетка уступила лишь словенке Тине Шутей (4.71), которая стала победительницей, и представительнице Беларуси Ирине Жук – 4.61.