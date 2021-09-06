Украинцы ошеломили всех в Египте

Каир (Египет) принимал очередной этап Премьер Лиги Karate1. С 3 по 5 сентября на стадионе Cairo International Stadium сошлись лучшие каратисты мира. Украинскую команду представляли сразу 20 спортсменов.

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Сразу восемь украинцев продолжили борьбу за награды. Отметим, что это были первые соревнования после Олимпиады-2020, где Украина завоевала две медали – "серебро" Анжелики Терлюги и "бронза" Станислава Горуни. Ни Анжелика, ни Станислав не поехали в Каир. Из тех, кто участвовал на Олимпийских играх полетела лишь Анита Серегина.

Анита сносила всех соперниц на своем пути – 5 побед. В финале Серегина сошлась с представительницей Канады Хайю Джумаа, которую также уверенно победила со счетом 2:0. Это второе "золото" Премьер Лиги в карьере украинки.

Украинский финал

Настоящая украинская битва была в финале категории -68 килограммов. В решающей схватке столкнулись две украинки-Галина Мельник и Элина Селеменева. 27-летняя львовянка показала свой класс и завершила финал успехом-7: 0.

Еще одну награду в Украину везет Анастасия Степашко, которая в финале обидно проиграла египтянке Солии Абуисмаил – 1:2.

Никита Филипов, Виктор Стефанюк, Андрей Заплетный и Ризван Талибов стали бронзовыми призерами.