Легионеры отказались от отдыха после сезона ради сборной Украины

В пятницу, 6 мая, сборная Украины дала пресс-конференцию в начале сборов в Словении. Главный тренер Александр Петраков рассказал, когда в команду присоединятся легионеры.

Петраков: Они ответили, что им не нужен отдых

Сейчас в расположении сборной Украины тренируется 23 футболиста, трое из них не занимаются с основной группой из-за повреждений. Общаясь с журналистами, Александр Петраков рассказал о подготовке команды к игре против Шотландии.

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Ответил наставник на вопрос о легионерах, которые подтянутся в национальную команду по окончании сезона в зарубежных чемпионатах.

Петраков отметил легионеров, отказавшихся от отдыха ради приезда в сборную. Футболисты готовы приехать в расположение команды сразу после сыгранных поединков за клуб.

Также главный вождь не стал раскрывать детали приглашения Игнатенко, выступающего в аренде во французском Бордо. Петраков заинтриговал болельщиков.

Вызов Даниила Игнатенко? Надо, чтобы была интрига, подождите. 16 мая приедут еще четыре футболиста – Зубков, Качараба, Яремчук, Сикан. Они 15 мая играют, спросил, сколько им нужно отдохнуть дней. Они ответили, что им не нужен отдых, едем в сборную,

– ответил наставник "сине-желтых".

Сборная Украины готовится в Шотландию: главное о подготовке