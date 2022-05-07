Трое игроков вне общей группы

По состоянию на 7 мая в расположение украинской сборной прибыло 23 футболиста. После окончания сезона в национальную команду приедут игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах.

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Интересно, что в Словению может приехать Данило Игнатенко, выступающий в аренде во французском Бордо. На пресс-конференции Петраков не возразил и не опроверг приезд полузащитника. Главный тренер "сине-желтых" заверил, что должен сохранять интригу.

Участие в открытой тренировке для СМИ приняло 20 футболистов. Вне общей группы оказались Виктор Цыганков, Михаил Мудрик и Алексей Гуцуляк. Два последних получили дебютные вызовы в главную команду страны.

Цыганков продолжает восстанавливаться от повреждения, полученного в благотворительном турне киевского Динамо. Такая же проблема у Мудрика. Однако реабилитация Михаила уже на последней стадии, потому что травма оказалась несерьезной.

Что касается Гуцуляка, то Алексей почувствовал дискомфорт в колене. Через который отправился делать МРТ-снимок, который поможет врачам установить диагноз.

Видеообзор открытой тренировки сборной Украины

Главное о подготовке сборной Украины

Национальная команда расположилась в словенском городе Брно, в 40 километрах от Любляны. Первыми на сбор прибыла делегация, которая состояла из персонала, тренерского штаба и четырех футболистов, которые в настоящее время находились в Украине.

Уже 2 мая к сборной присоединились игроки Шахтера. Только фланговый защитник Виктор Корниенко пропускает сбор из-за повреждений.

5 мая к "сине-желтым" присоединились динамовцы.

Подопечные Александра Петракова будут набирать форму не только через тренировочный процесс, но и через контрольные спарринги. Первый соперник уже известен. Им станет Боруссия в Менхенгладбах. Поединок против немецкого клуба состоится 11 мая.

По словам президента УАФ Андрея Павелко, команду будет ждать четыре или пять товарищеских матчей. Почти месяц продлится подготовка сборной к игре против Шотландии.

Поединок плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против шотландцев состоится 1 июня. Если "сине-желтые" будут праздновать победу, то сразятся с Уэльсом за путевку в Катар.