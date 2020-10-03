"Тенерифе", который выступает во втором по силе футбольном дивизионе Испании, официально арендовал нападающего "Динамо" Франа Соля.

Нападающий уже успел попрощаться с киевскими болельщиками, а также пожелал "Динамо" всего наилучшего. Об этом он написал в инстаграме.

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"Спасибо, "Динамо". Желаю вам всего наилучшего в этом сезоне", – написал Соль.

Соль в "Динамо": главное

Фран Соль стал игроком "Динамо" в январе 2019 года, перейдя из "Виллем II" за 3,5 миллиона евро.

В "Динамо" Соль не смог стать основным игроком: он сыграл всего 23 матча, в которых забил 4 гола.

Не будучи основным игроком, Соль является финансовым бременем для "Динамо". По информации СМИ, у него самая большая зарплата в команде – 1,2 миллиона долларов в год.