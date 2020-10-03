"Тенеріфе", який виступає у другому за силою футбольному дивізіоні Іспанії, офіційно орендував нападника "Динамо" Франа Соля.

Нападник вже встиг попрощатися з київськими вболівальниками, а також побажав "Динамо" всього найкращого. Про це він написав у інстаграмі.

До слова Футболіст з найбільшою зарплатою офіційно покинув "Динамо"

"Дякую, "Динамо". Бажаю вам всього найкращого в цьому сезоні", – написав Соль.

Соль у "Динамо": головне

Фран Соль став гравцем "Динамо" у січні 2019 року, перейшовши з "Віллем ІІ" за 3,5 мільйона євро.

У "Динамо" Соль не зміг стати основним гравцем: він зіграв усього 23 матчі, в яких забив 4 голи.

Не будучи основним гравцем, Соль є фінансовим тягарем для "Динамо". За інформацією ЗМІ, він має найбільшу зарплату у команді – 1,2 мільйона доларів на рік.