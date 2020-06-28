Футболист "Динамо" Жерсон Родригес продолжает забивать в чемпионате Турции. Атакующий полузащитник выступает в аренде за "Анкарагюджю".

Жерсон Родригес отметился голом во втором матче подряд. Об этом сообщает 24 канал.

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Родригес снова реализовал пенальти

В матче 29-го тура чемпионата Турции против "Трабзонспора" Жерсон вышел в стартовом составе своей команды.

На 63-й минуте футболист сравнял счет, реализовав пенальти. Матч завершился ничьей 1:1.

Видео гола Родригеса

Первое удаление

На 83-й минуте встречи с "Трабзонспором" Родригес получил вторую желтую за фол в центре поля и был удален.

Для Родригеса это первое удаление в чемпионате Турции.

В прошлом туре Жерсон тоже забил гол с 11-метровой отметки. Игрок отличился в воротах "Истанбула".

В этом сезоне 25-летний представитель Люксембурга забил 5 голов в 10 матчах чемпионата Турции.