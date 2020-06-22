Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес, который на данный момент на правах аренды выступает за турецкий "Анкарагюджю", закрутил роман с украинской теннисисткой – Ольгой Янчук.

Эта информация стала известна широкой общественности после того, как девушка поздравила в Instagram люксембургского футболиста с 25-летием, которое тот отпраздновал 20 июня.

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В сторис теннисистка на фоне своего совместного фото с Жерсоном написала: "С днем рождения. Спасибо за ежедневную улыбку на моем лице. Люблю тебя".

Красавицу ранее связывали со звездой "Манчестер Сити" Александром Зинченко и даже ходили слухи о любовном треугольнике с ним и Владой Седан.

Кажется, Жерсон уже встал на путь Тете, Хочолавы и других легионеров, которые не устояли перед украинскими красавицами.

Что известно об Ольге Янчук

25-летняя теннисистка Ольга Янчук на данный момент занимает 687 место в рейтинге WTA, а ее лучшим результатом является 213-позиция в мировой классификации. За свою карьеру она заработала 141 тысяч долларов призовых.

Фотографии Ольги Янчук

Что известно о Жерсоне Родригесе

Интересно, что у форварда сборной Люксембурга Жерсона Родригеса есть сын, которому скоро исполнится 2 года. Действующий контракт игрока с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года. Но сейчас он успешно выступает в "Анкарагюджю", в восьми матчах турецкой Суперлиги забив три гола и оформив два ассиста.

Находясь в "Динамо", Жерсон Родригес перестал попадать в состав после выражения недовольства главным тренером киевлян Алексеем Михайличенко. Кроме того, стало известно о скандальном поведении люксембуржца. Кроме конфликта с тренером Родригес отличился тем, что приезжал на тренировку "Динамо" с перегаром. При этом уточнялось, что нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.