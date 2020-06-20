Футболист "Динамо" Родригес отметился очередным голом в иностранном чемпионате: видео
Отданный в аренду футболист "Динамо" Жерсон Родригес продолжает забивать голы в Турции. Люксембургский футболист забил уже четвертый гол за "Анкарагюджю".
Родригес забил гол лидеру Суперлиги
Полузащитник "Динамо" отметился голом в матче 28-го тура чемпионата Турции против "Истанбула". Об этом сообщает 24 канал.
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24-летний футболист сборной Люксембурга открыл счет в матче на 12 минуте. Футболист уверенно реализовал пенальти.
Видео гола Родригеса
Это уже четвертый гол Жерсона в 9 матчах за клуб из Турции. Два гола Родригес забил с пенальти.
Гол Жерсона не помог "Анкарагюджю" набрать очки. "Истанбул" одержал победу благодаря двум мячам во втором тайме. Отличились Алексич и Вишча.
Родригес в "Динамо": главное
Жерсон стал игроком "Динамо" летом 2019 года. Футболист перешел из японского клуба "Джубило Ивата" за 2 миллиона евро.
Контракт футболиста с "Динамо" заключен на 5 лет.
За "бело-синих" Родригес провел 12 матчей и забил два гола. Из-за публичного конфликта с главным тренером Алексеем Михайличенко перестал попадать в состав.
В частности, во время матча 1/8 финала Кубка Украины с "Шахтером" Жерсон устроил скандал на скамейке запасных.
Видео конфликта Родригеса и Михайличенко
Также сообщалось, что Родригес неоднократно приезжал на тренировку с перегаром. Это заставило "Динамо" отдать Жерсона в аренду.