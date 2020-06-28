Футболіст "Динамо" Жерсон Родрігес продовжує забивати у чемпіонаті Туреччини. Атакувальний півзахисник виступає в оренді за "Анкарагюджю".

Жерсон Родрігес відзначився голом у другому матчі поспіль. Про це повідомляє 24 канал.

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Родрігес знову реалізував пенальті

У матчі 29-го туру чемпіонату Туреччини проти "Трабзонспора" Жерсон вийшов у стартовому складі своєї команди.

На 63-й хвилині футболіст зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті. Матч завершився нічиєю 1:1.

Відео голу Родрігеса

Перше вилучення

На 83-й хвилині зустрічі з "Трабзонспором" Родрігес отримав другу жовту за фол в центрі поля і був вилучений.

Для Родрігеса це перше вилучення у чемпіонаті Туреччини.

У минулому турі Жерсон теж забив гол з 11-метрової позначки. Гравець відзначився у воротах "Істанбула".

У цьому сезоні 25-річний представник Люксембургу забив 5 голів у 10 матчах чемпіонату Туреччини.