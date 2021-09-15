Спартак Москва – Легия 0:1

Гол: Кастрати, 90+1

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Спартак доминировал на протяжении поединка: за весь матч москвичи нанесли 22 удара, однако только 3 в створ ворот соперника. Легию от гола спасал не только голкипер, но и каркас ворот.

В то же время Легия воспользовалась своим едва ли не единственным моментом в игре. Поляки смогли нанести только 2 удара в створ ворот и один из них оказался результативным.

Уже в компенсированное время гости из Варшавы провели стремительную контратаку левым флангом. Прострел в штрафной Спартака завершился результативным ударом Кастрати.

Видео гола Кастрати

Счет мог быть и 2: 0 в пользу Легии, однако еще один мяч поляков отменили из-за офсайда.

Футболист сборной Украины Игорь Харатин вышел в основном составе Легии. Полузащитник провел на поле 59 минут. Именно автор гола Кастрати заменил Игоря.

Следует отметить, что Легия обыгрывала Спартак в квалификации Лиги Европы в 2011 году. В Варшаве была зафиксирована ничья 2:2, а в Москве победила Легия – 3:2!

Спартак страдает от украинцев

Спартак уже второй раз в сезоне-2021/2022 страдает от клубов, за которые играют украинцы.

Летом москвичи вылетели из Лиги чемпионов от Бенфики Романа Яремчука.

В португальском поединке благодаря Яремчуку Бенфика отметилась голом.