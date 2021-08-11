Дебютный гол Яремчука

Роман появился на футбольном поле на 64 минуте, заменив Гонсалу Рамоса. На 2 компенсированной минуте игры Роман отметился первым голом за "орлов".

К теме Роман Яремчук дебютировал за Бенфику в матче Лиги чемпионов против московского Спартака

Яремчук в штрафной обыгрался с партнером, после чего решился на удар. Мяч летел в направлении ворот, но встретился с одним игроком Спартака, рикошетом от которого попал во второго и залетел в ворота.

Таким образом Роман отпраздновал свой первый гол в Бенфике. Яремчук помог "орлам" победить 2:0.

Бенфика одолела Спартак по сумме двух матчей со счетом 4:0 и вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Португальцы сыграют против ПСВ.