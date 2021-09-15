Спартак Москва – Легія 0:1

Гол: Кастраті, 90+1

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Спартак домінував протягом поєдинку: за весь матч москвичі завдали 22 удари, проте тільки 3 у площину воріт суперника. Легію від голу рятував не тільки голкіпер, але й каркас воріт.

Водночас Легія скористалася своїм чи не єдиним моментом у грі. Поляки змогли завдати тільки 2 удари у площину воріт й один з них виявився результативним.

Уже в компенсований час гості з Варшави провели стрімку контратаку лівим флангом. Простріл у штрафний Спартака завершився результативним ударом Кастраті.

Відео голу Кастраті



Рахунок міг бути й 2:0 на користь Легії, проте ще один м'яч поляків скасували через офсайд.

Футболіст збірної України Ігор Харатін вийшов в основному складі Легії. Півзахисник провів на полі 59 хвилин. Саме автор голу Кастраті замінив Ігоря.

Слід зауважити, що Легія обігрувала Спартак у кваліфікації Ліги Європи у 2011 році. У Варшаві була зафіксована нічия 2:2, а в Москві перемогла Легія – 3:2!

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