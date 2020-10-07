Легендарный голкипер "Динамо" Александр Шовковский возвращается в рамку ворот сборной Украины. СаШо допоміг національній команді підготувати єдиного воротаря Бущана до товариського матчу проти Франції.

45-летний бывший голкипер, который сейчас работает в тренерском штабе главной команды страны, может вернуться на поле в футболке сборной Украины. Об этом намекнул сам Александр Шовковский в своем Facebook.

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Возвращение СаШо

Голкипер завершил футбольную карьеру в 2016 году. По словам Александра, он не планировал возвращаться на поле, но сейчас это сделать заставили обстоятельства в сборной Украины.

В команде Андрея Шевченко положительные тесты на коронавирус получили сразу три голкипера – Пятов, Панькив и Лунин. В обойме остался лишь один здоровый вратарь и это Бущан.

Поэтому Шовковский решил достать перчатки из сумки и помочь сборной в ближайшем товарищеском матче против сборной Франции. Стартовый свисток судьи прозвучит уже сегодня, 7 октября, в 22:10.

СаШо одел голкиперские перчатки, чтобы помочь тренеру вратарей Педро Харо и Георгию БУЩАН провести полноценное предматчевую занятия.

"Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах на будущее. И пусть с вами всегда будет температура 36.6", – подытожил Шовковский.