Легендарний голкіпер "Динамо" Олександр Шовковський вперше за три роки вдягнув воротарські рукавиці. СаШо допоміг національній команді підготувати єдиного воротаря Бущана до товариського матчу проти Франції.

45-річний колишній голкіпер, який зараз працює у тренерському штабі головної команди країни, може повернутись на поле у футболці збірної України. Про це натякнув сам Олександр Шовковський у своєму Facebook.

До теми: У нас дуже важка ситуація: Шевченко розповів про проблеми збірної України

Повернення СаШо

Голкіпер завершив футбольну кар'єру у 2016 році. За словами Олександра, він не планував повертатись на поле, але зараз це зробити змусили обставини у збірній України.

У команді Андрія Шевченка позитивні тести на коронавірус склали одразу три голкіпер – П'ятов, Паньків та Лунін. У обоймі залишився лише один здоровий воротар і це Бущан.

Тому Шовковський вирішив дістати рукавиці з сумки та допомогти збірній у підготовці до найближчого товариського матчу проти збірної Франції. Стартовий свисток судді пролунає вже сьогодні, 7 жовтня, о 22:10.

СаШо одягнув голкіперські рукавички, щоби допомогти тренеру воротарів Педро Харо та Георгію Бущану провести повноцінне передматчеве заняття.