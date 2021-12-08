Пеле находится в бразильской больнице Сан-Паулу. Состояние экс-футболиста стабильное и его планируют выписать в ближайшие дни.

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Пеле перенес операцию

В сентябре 2021 года 81-летний Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке и почти месяц находился в больнице.

После того как бывшего футболиста выписали из больницы, он написал трогательное сообщение, в котором заверил фанатов, что чувствует себя хорошо.

После операции Пеле должен был пройти курс химиотерапии. Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, продолжает лечение.

В ноябре он опубликовал сообщение в твиттере, в котором сообщил, что чувствует себя хорошо и ему становится лучше с каждым днем.

У Пеле проблемы с почками и предстательной железой. Также у него возникли осложнения после операции по замене тазобедренного сустава.

Внимание. Пеле – единственный трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Выступал за бразильский Сантос и американский Нью-Йорк Космос.