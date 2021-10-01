Трехкратный чемпион мира по футболу после выписки из клиники в Сан-Паулу написал в соцсети трогательное сообщение, где рассказал, что рад вернуться домой.

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"Я так счастлив вернуться домой. Я хочу поблагодарить всю команду больницы Альберта Эйнштейна, которая сделала мое пребывание приятным, оказав гуманный и очень ласковый прием", – заявил Пеле.

Пеле сделали операцию: что известно

Здоровье 80-летнего Пеле начинает все чаще подводить бразильца. У бывшего футболиста проблемы с почками и предстательной железой.

Также у него возникли осложнения после операции по замене тазобедренного сустава. В начале сентября Пеле был вынужден лечь на операционный стол. Футболисту удалили опухоль. Уже после операции Пеле сам обратился к болельщикам в Инстаграме и поблагодарил их за теплые слова. Прокомментировала состояние бразильца его дочь Келли.

Справка. Пеле считается одним из лучших футболистов в истории. Он помог сборной Бразилии завоевать чемпионство мира в 1958, 1962 и 1970 годах.