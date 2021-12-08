Пеле перебуває у бразильській лікарні Сан-Паулу. Стан ексфутболіста стабільний і його планують виписати найближчими днями.
До речі Мессі побив рекорд легендарного Пеле за кількістю голів у кар'єрі
Пеле переніс операцію
У вересні 2021 року 81-річний Пеле переніс операцію з видалення пухлини у товстій кишці й майже місяць перебував у лікарні.
Після того, як колишнього футболіста виписали з лікарні, він написав зворушливе повідомлення, у якому запевнив фанатів, що почувається добре.
Після операції Пеле мав пройти курс хімієтерапії. Триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії продовжує лікування.
У листопаді він опублікував допис у твітері, в якому повідомив, що почувається добре і йому стає краще з кожним днем.
Пеле має проблеми з нирками і передміхуровою залозою. Також у нього виникли ускладнення після операції із заміни тазостегнового суглоба.