Легендарный футболист Днепра рассказал, сколько денег ему должен Коломойский: сумасшедшая сумма
Источник:FanDay
Бывший футболист Днепра и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем отношении к экс-президенту днепровского клуба Игорю Коломойскому.
В 2016 году бизнесмен отказался спонсировать клуб, не рассчитавшись с долгами перед футболистами и персоналом. После этого команда потеряла профессиональный статус, а сейчас вообще не существует.
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По словам футболиста, у него все еще на душе скребут кошки из-за того, что клуб прекратил существование и так закончилось.
Коломойский был владельцем и решал судьбу клуба. В Европе решает совет директоров, а у нас президенты клубов. Не столько обида за долги перед игроками, сколько за то, что команду можно было бы сохранить. Но в то же время без Коломойского мы не пережили бы такие эмоции, не вышли бы в финал Лиги Европы. Сколько остался должен Коломойский? Больше миллиона долларов,
– заявил футболист.
За год до банкротства Днепр вышел в финал Лиги Европы, где уступил испанской Севилье со счетом 2:3. Это высшее достижение для днепропетровского клуба на международной арене.
Что известно о Федецком
- Федецкий за свою карьеру выступал в Шахтере, киевском Арсенале, футбольном клубе Харьков, львовских Карпатах, где футболист стал настоящим лидером команды. Также поиграл в Германии.
- Ранее 36-летний Артем Федецкий признался, что во время футбольной карьеры поступали предложения от российских клубов. Спартак давал за футболиста 7-8 миллионов евро. Но защитник отказался.