У 2016 році бізнесмен відмовився спонсорувати клуб, не розрахувавшись із боргами перед футболістами та персоналом. Після цього команда втратила професійний статус, а зараз взагалі не існує.

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За словами футболіста, його все ще на душі шкребуть кішки через те, що клуб припинив існування і так закінчилося.

Коломойський був власником і вирішував долю клубу. У Європі вирішує рада директорів, а у нас президенти клубів. Не так образа за борги перед гравцями, як за те, що команду можна було б зберегти. Але водночас без Коломойського ми не пережили". би такі емоції, не вийшли б у фінал Ліги Європи. Скільки залишився винен Коломойський? Більше мільйона доларів,

– заявив футболіст.

За рік до банкрутства Дніпро вийшов у фінал Ліги Європи, де поступився іспанській Севільї з рахунком 2:3. Це найвищий здобуток для дніпропетровського клубу на міжнародній арені.

Що відомо про Федецького