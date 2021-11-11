В 2016 году бизнесмен отказался спонсировать клуб, не рассчитавшись с долгами перед футболистами и персоналом. После этого команда потеряла профессиональный статус, а сейчас вообще не существует.

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По словам футболиста, у него все еще на душе скребут кошки из-за того, что клуб прекратил существование и так закончилось.

Коломойский был владельцем и решал судьбу клуба. В Европе решает совет директоров, а у нас президенты клубов. Не столько обида за долги перед игроками, сколько за то, что команду можно было бы сохранить. Но в то же время без Коломойского мы не пережили бы такие эмоции, не вышли бы в финал Лиги Европы. Сколько остался должен Коломойский? Больше миллиона долларов,

– заявил футболист.

За год до банкротства Днепр вышел в финал Лиги Европы, где уступил испанской Севилье со счетом 2:3. Это высшее достижение для днепропетровского клуба на международной арене.

Что известно о Федецком