"Будем жить хорошо или плохо – я никогда туда не поеду"

36-летний Артем Федецкий признался, что во время футбольной карьеры ему поступали предложения от российских клубов. Спартак давал за футболиста 7 – 8 миллионов евро. Но защитник отказался.

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Возможно, на тот момент я и поехал бы в Москву. Мы были добрыми соседями, не было таких конфликтных ситуаций, как сейчас. Понятно, что сейчас – никогда в жизни. Будем жить хорошо или плохо – я никогда туда не поеду,

– ответил бывший футболист.

Экс-футболист заверил, что его сын уже тоже говорит, что никогда в жизни не поедет играть в российский чемпионат. Артем отметил, что хотел бы, что те украинские игроки, которые идут выступать в чемпионате страны-агрессора, поехали в зону АТО и посмотрели в глаза нашим военным, которые защищают границы Украины.

Федецкий неоднократно ездил на передовую, помогал украинским военным.

Я ездил в АТО неоднократно, мы с солдатами сидели, ужинали. Мне хотелось, чтобы те ребята из России приехали в АТО и посмотрели солдатам в глаза. Позволила бы им совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: "Извините, футбол вне политики?",

– заявил Федецкий.