"Будем жить хорошо или плохо – я никогда туда не поеду"
36-летний Артем Федецкий признался, что во время футбольной карьеры ему поступали предложения от российских клубов. Спартак давал за футболиста 7 – 8 миллионов евро. Но защитник отказался.
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Возможно, на тот момент я и поехал бы в Москву. Мы были добрыми соседями, не было таких конфликтных ситуаций, как сейчас. Понятно, что сейчас – никогда в жизни. Будем жить хорошо или плохо – я никогда туда не поеду,
– ответил бывший футболист.
Экс-футболист заверил, что его сын уже тоже говорит, что никогда в жизни не поедет играть в российский чемпионат. Артем отметил, что хотел бы, что те украинские игроки, которые идут выступать в чемпионате страны-агрессора, поехали в зону АТО и посмотрели в глаза нашим военным, которые защищают границы Украины.
Федецкий неоднократно ездил на передовую, помогал украинским военным.
Я ездил в АТО неоднократно, мы с солдатами сидели, ужинали. Мне хотелось, чтобы те ребята из России приехали в АТО и посмотрели солдатам в глаза. Позволила бы им совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: "Извините, футбол вне политики?",
– заявил Федецкий.
- Сейчас в чемпионате России выступает немало украинцев – Ярослав Ракицкий, Иван Ордец, Дмитрий Иванисеня, Денис Кулаков и другие.
- Федецкий за свою карьеру выступал в Шахтере, киевском Арсенале, футбольном клубе Харьков, львовских Карпатах, где футболист стал настоящим лидером команды. Также поиграл в Германии.