Львовяне в гостях сыграли со счетом 2:2, а дома — 1:1, причем решающий гол был забит в компенсированное время самим Федецким. Знаменитый футболист вспомнил громкий успех Карпат.

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Артем рассказал, что после матча игроки и весь город праздновали, а тренеры дали зеленый свет, позволив даже алкоголь. Бывший защитник сборной Украины отметил, что в тот вечер пили все, кроме водки, но никто из игроков не напивался.

Пили все, кроме водки. Больше – виски. Это был такой прорыв Карпат в Европу, что праздновал весь Львов. И праздновали действительно не один день. Мы отмечали всей командой до утра. Запретов никаких не было. По-спортивному заслужили. Тренеры дали зеленый свет, но, поверьте, никто не был в стельку. Праздновали, веселились, но в пределах разумного,

– рассказал Федецкий.

Что известно о Федецком