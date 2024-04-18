"Лунина короновали": легенды вратарского цеха высоко оценили перформанс украинца в ЛЧ

В среду, 17 апреля, в четвертьфинале Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле принимал мадридский Реал. "Сливочные" смогли выстоять в основное и дополнительное время, после чего одержали победу в серии пенальти.

Главным героем “королевского клуба” стал Андрей Лунин. Он совершил рекордное количество сейвов для Реала в Лиге чемпионов (10) и отразил в послематчевой серии пенальти 2 удара “горожан”.

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Провел игру жизни

За свой перформанс украинский голкипер получил невероятное количество комплиментов от болельщиков, прессы и экспертов. В стороне не остались и легендарные вратари, которые в свое время защищали ворота мадридцев.

Сантьяго Каньисарес уже не впервые похвалил Андрея Лунина, заявив, что матч против Манчестер Сити вывел его на новый уровень.

Лунина сегодня короновали. У него был просто великолепный вечер. Он провел игру своей жизни. Пенальти, который Андрей отразил от Силвы, был решающим. Он находится на уровне лучших вратарей Европы,

– сказал Каньисарес.

Также не поскупился на комплимент и многолетний экс-капитан Реала Икер Касильяс. Он в соцсети X поздравил родной клуб с победой, отметив игру Андрея Лунина.

Великолепное выступление в серии пенальти, Андрей! Также молодцы все, на ком лежала ответственность в самый драматичный момент матча! Браво, Реал! Мы все еще в игре! Идем за 15-м трофеем,

– написал испанец.

Поддержал украинца также и его травмированный одноклубник Тибо Куртуа. Он в инстаграме опубликовал сториз, которую подписал: "Да! Великий Лунин!"

. Накануне УЕФА опубликовала список претендентов на лучший сейв недели. Среди номинантов место нашлось и украинскому вратарю за спасение после удара с пенальти Матео Ковачича.

Напомним, что после поединка свой комментарий дал также сам Андрей Лунин. Он отметил выносливость полевых игроков Реала и рассказал об особенностях своей подготовки к серии пенальти.