В субботу, 2 марта, украинец провел свой крайний поединок против Валенсии. Игра закончилась со счетом 2:2, а Лунин совершил 1 суперсейв, который спас команду от поражения.

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Лунин крутой, но Куртуа – номер 1 в мире

Если раньше Андрей преимущественно слышал критику в свой адрес, то теперь он вышел из тени Тибо Куртуа. Своим мнением относительно украинского вратаря "сливочных" поделился бывший испанский легендарный голкипер Сантьяго Каньисарес:

Мы открыли для себя вратаря с великолепными качествами и индивидуальностью. Позиция вратаря Реала требует многого, особенно на ментальном уровне. И он проходит этот экзамен на отлично.

Несмотря на уверенную игру украинца, 54-летний титулованный экс-вратарь считает, что после возвращения Тибо Куртуа именно бельгиец вернет себе статус первого номера Реала и Андрею Лунину придется решать, готов ли он снова стать дублером.

"Куртуа без сомнения лучший вратарь в мире. Он герой и легенда Реала, особенно после финала Лиги чемпионов против Ливерпуля. Вполне возможно, что это лучший вратарь, которого когда-либо видели мои глаза. Однако он вернется после серьезной травмы. Для него важно полностью восстановиться, чтобы вернуться на 100 процентов.

Это займет время, а Лунин тем временем должен сохранять спокойствие. Когда бельгиец наберет форму, то реальность будет следующей: его уровень не будет подлежать сомнениям, у него нет соперников в воротах. В этот момент Лунину придется принять решение", – сказал Каньисарес.

Отметим, что Тибо Куртуа находится на финишной прямой восстановления и уже проводил тренировки в основной группе команды. Его полноценное возвращение ожидается в апреле.

Справка. В сезоне-2023/2024 Андрей Лунин провел 20 матчей за Реал во всех турнирах. Он пропустил 16 голов и 9 раз оставлял свои ворота "сухими".

Следующий матч подопечные Анчелотти проведут 6 марта в 22:00 против Лейпцига в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом поединке "сливочные" одержали минимальную победу на выезде со счетом 0:1, а главным героем той встречи стал именно Андрей Лунин, который совершил 9 сейвов.

Кто такой Сантьяго Каньисарес