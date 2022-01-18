Легендарные сестры Семеренко празднуют день рождения: чем запомнились украинские биатлонистки

Титулованные украинские биатлонистки Валентина и Вита Семеренко 18-го января празднуют 36-летие. Уже более 17 лет спортсменки представляют Украину на мировой арене. Главным успехом в карьере биатлонисток является победа в эстафете на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Самые титулованные сестры в истории украинского биатлона

Вита и Валя родились на Сумщине, в небольшом городке Краснополье. Именно там они делали свои первые шаги в спорте.

Читайте также Дали сестрам Семеренко последний шанс, – Брынзак о подготовке украинок к сезону

Заниматься биатлоном легендарные Семеренко начали не сразу. Сначала они попробовали свои силы в лыжных гонках. Потом, вняв советам тренера Григория Шамрая, сестры перешли в биатлон.

Валентине удалось раньше начать свою спортивную карьеру за сестру. Уже в сезоне 2005/2006 она попала в основную сборную Украины по биатлону.

Валентина даже смогла отобраться на Олимпиаду в Турине. Но уже в следующем сезоне в сборную присоединилась и Вита.



Вита и Валентина Семеренко / Фото ФБУ

Сестры неоднократно рассказывали, что мечтают вместе финишировать. Однажды им таки представилась такая возможность.

Во время Универсиады-2007 в гонке преследования сестры первыми пересекли финишную черту, держась за руки. Однако судьи все же должны были выбрать победителя, Вита стала первой, а Валентина – второй.



Финиш сестер Семеренко на Универсиаде-2007 / Фото ФБУ

Уже в 2008-м сестры Семеренко впервые взошли на подиум. На чемпионате мира в шведском Эстерсунде женская сборная по биатлону завоевала серебряную награду.

На Олимпиаду-2010 удалось отобраться сразу Валентине и Вите. Но зацепиться за медали биатлонистки не смогли. Однако в межолимпийском цикле сестрам везло больше. Вита возвращалась с медалями с каждого чемпионата мира.

В 2011-м она завоевала "бронзу" в индивидуальной гонке, в 2012-м и 2013-м она была третьей в спринте. Валентина на чемпионате мира в 2013-м стала бронзовым призером индивидуальных гонок. Также сестры в составе сборной завоевали "серебро" в эстафете.



Церемония награждения на чемпионате мира в 2013-м / Фото ФБУ

Легендарное "золото" Олимпиады-2014

Начало олимпийского сезона для Виты было крайне неутешительно. Биатлонистка имела проблемы со здоровьем, поэтому долго не удавалось продемонстрировать хорошую физическую форму. Но все же она сумела завоевать себе путевку на Олимпиаду-2014.

И уже в спринтерской гонке Вита завоевала "бронзу". Идеальная работа на огневых рубежах и хорошая работа на дистанции гарантировали ей попадание на пьедестал. Украинке не хватило 2 секунды до "серебра". Это была первая награда на Олимпиаде-2014 для Украины.



Вита Семеренко завоевала "бронзу" на Олимпиаде-2014 / Фото ФБУ

Но главные ожидания поклонники биатлона возлагали на женскую эстафету, ведь сборная неоднократно демонстрировала молниеносные результаты на Кубках мира. Женская команда не разочаровала своих болельщиков и завоевала ценное для Украины "золото".

Первые два этапа украинки лидировали, Вита даже передала этап сестре с небольшим гандикапом. После первой стрельбы Валентина еще больше оторвалась от своих конкуренток. Однако на "стойке" украинка заставила болельщиков изрядно нервничать.

Она использовала все три дополнительных патрона и уберегла команду от штрафных кругов. Последней бежала Елена Билосюк (Пидгрушная). Украинка отстояла лидерскую позицию и финишировала первой.



Невероятное достижение украинских биатлонисток на Олимпиаде-2014 / Фото ФБУ

Историческое достижение Валентины Семеренко

Впервые Валентина поднялась на самую высокую ступеньку пьедестала в личных гонках в сезоне-2013/2014. Она получила золотую награду в гонке преследования во французском Анси. Тогда биатлонистка имела неплохую стартовую позицию, поскольку в предыдущей спринтерской гонке она была третьей.

Один промах не помешал Валентине победить, поскольку соперницы тоже отправились на штрафные круги. После последнего огневого рубежа украинка вышла второй. На дистанции она с легкостью одолела россиянку Ирину Старых.



Победный финиш Валентины Семеренко в Анси / Фото ФБУ

В том же сезоне Валентина повторила достижение Елены Зубриловой. В немецком Оберхофе в персьюте она вышла на старт в красной майке лидера. Украинка имела наибольшее количество зачетных баллов в гонках преследования.

До этого лишь одной украинской биатлонисте удавалось выступить с красным номером на груди – 18 января 2001-го года это сделала Зубрилова.

А на этом Валентина не остановилась, уже после гонки преследования она сумела возглавить общий зачет и надеть желтый биб лидера. Хотя тогда первое место в рейтинге с украинкой разделила чешка Габриэла Соукалова.



Валентина Семеренко второй из украинок выступила в красной майке / Фото ФБУ

Однако по дополнительным показателям Семеренко все же опережала свою конкурентку. До Валентины желтую майку надевала тоже Зубрилова в декабре 2000-го года.

Сезон-2013/2014 Валентина завершила на девятом месте в общем зачете.

Триумф на чемпионате мира и лучший сезон в карьере

После Олимпиады-2014 Вита взяла паузу и пропустила два последующих сезона.

В то же время для Валентины это был один из самых ярких сезонов в ее карьере. Третье место в общем зачете, "золото" чемпионата мира и лишь один шаг до Малого хрустального глобуса – немногим украинским биатлонисткам удавалось достичь подобного.

Интересно Удачное возвращение Семеренко и невероятная скорость Джимы: результаты спринта у женщин

Интересен еще тот факт, что Валентина хотела пропустить этот сезон-2014/2015 из-за нехватки мотивации.

Уже в начале сезона украинка завоевала "бронзу" в индивидуалке на этапе в Эстерсунде. А во время гонки преследования на последних метрах дистанции обогнала именитую итальянку Доротею Вирер. В персьюте Валентина финишировала второй.



Украинка финишировала второй в персьюте / Фото ФБУ

В Поклюке биатлонистка завоевала две "бронзы" – в спринте и гонке преследования. Следующие этапы были не крайне утешительными для украинской спортсменки. Вместе с командой ей удавалось оказаться на пьедестале, однако в личных гонках она финишировала за пределами топ-3.

Но дальше Валентину ждал невероятный чемпионат мира в финском Контиолахти. В гонке с массовым стартом украинка завоевала золотую награду. Также ей удалось еще завоевать "бронзу" в спринте.



Украинская биатлонистка впервые торжествовала на ЧМ / Фото ФБУ

Валентина Семеренко – третья биатлонистка, которая добывала "золото" на чемпионате мире по биатлону. До нее это удавалось только Елене Зубриловой и Елене Билосюк.

Триумф в Контиолахти дал надежду биатлонистке и ее поклонникам на то, что она сумеет завоевать Малый хрустальный глобус в масс-старте.

Главной ее конкуренткой за эту награду была представительница Германии Франциска Пройс. Однако в следующем масс-старте немка финишировала выше Семеренко, что позволило ей забрать Малый хрустальный глобус.

Кстати Биатлонистка Семеренко отказалась давать комментарии до конца сезона

В сезоне-2014/2015 худшее выступление украинки – 39 место в Оберхофе. Валентина лишь четыре раза финишировала во втором десятке. Остальные гонки она завершала в топ-10.

В 2014-м году Валентина Семеренко и Сергей Семенов выиграли Рождественскую гонку в немецком Гельзенкирхене. Это вторая украинская пара, которая сумела победить в шоу-гонке. В 2008 году на этом турнире победил дуэт Оксаны Хвостенко и Андрея Дериземли.



Сергей Семенов и Валентина Семеренко победили в Рождественской гонке в 2014-м / Фото ФБУ

Из-за проблем со здоровьем Валентина пропустила часть стартов в сезоне-2015/2016. Хотя тренеры перед началом сезона уверяли, что биатлонистка вряд ли сможет вернуться к соревнованиям в ближайшее время, поскольку только осенью она начала тренироваться.

Но все же Валентина выступила на шести этапах Кубка мира. В составе женской сборной она звоевала три награды: "золото", "серебро" и "бронзу".

Кстати Зеленский на 8 марта наградил сестер Семеренко, Пидгрушную и Старикову

В сезоне 2017/2018 из декретного отпуска вернулась Вита Семеренко. Вероятно, что армия поклонников украинского биатлона не ожидала высоких результатов от спортсменки. Поскольку после олимпийского сезона у Виты была травма, потом она родила сына.

Более года украинка не соревновалась на мировой арене. Однако Вита продемонстрировала яркое возвращение в спорт. В первой гонке после длительной паузы она завоевала бронзовую награду в спринте. Впоследствии украинка финишировала третьей в гонке преследования.



Церемония награждения женского персьюта / Фото ФБУ

Последние сезоны сестрам Семеренко не удается подняться на пьедестал почета в личных гонках. Однако они неоднократно заявляли о себе в составе эстафетной четверки.

Сестры завоевали "бронзу" в 2019-м на чемпионате мира в Эстерсунде. Также Вита в составе сборной поднялась на пьедестал в 2020-м на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Женская команда Украины финишировала третьей.



"Бронза" в Антхольце в женской эстафете / Фото ФБУ

Сейчас сестры Семеренко не демонстрируют молниеносных результатов в нынешнем сезоне. Из-за неудачных выступлений на Кубке мира сестры были вынуждены отправиться на Кубок IBU. После выступлений на более низком уровне Валентина присоединилась к основной команде.

Биатлонистка порадовала своим возвращением в Оберхофе, где продемонстрировала лучший результат в этом сезоне – 13 место в спринте.

В то же время Вита выступила лишь во время первого этапа в Эстерсунде. Лучший ее показатель – 44-е место. Также Валентине удалось отобраться на Олимпиаду в Пекине, где для нее это уже будут 5-е Игры в карьере.

Скорее всего, для сестер сезон 2021/2022 будет последним. За 17 лет выступлений за сборную Украины легендарные Семеренко изрядно порадовали своих болельщиков. Девушки неоднократно поднимались на пьедестал почета и составляли конкуренцию титулованным спортсменам.

Но даже несмотря на окончание карьеры Семеренко будет невозможно забыть. Ведь они навсегда оставили свой след в истории украинского биатлона.

Достижения сестер Семеренко

Валентина Семеренко

Олимпийская чемпионка 2014;

Чемпионка мира 2015;

Дважды серебряный призер чемпионатов мира (2008, 2013);

Трижды бронзовый призер чемпионатов мира (2013, 2015, 2019);

Победительница 5 гонок на этапах Кубка мира;

17-кратный призер на этапах Кубка мира;

8-кратная чемпионка Европы;

Всего получила 44 медали на взрослом уровне.

Вита Семеренко