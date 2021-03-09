Зеленский на 8 марта наградил сестер Семеренко, Пидгрушную и Старикову
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Международного женского дня наградил украинских спортсменок. Соответствующий указ Зеленский подписал 9 марта.
Источник:Офис Президента
Кого наградил Зеленский
Старший тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина и биатлонистка Валентина Семеренко получили орден "За заслуги" II степени.
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Среди биатлонисток также были награждены:
- Орденом "За заслуги" III степени Вита Семеренко;
- орденом княгини Ольги I степени Елена Пидгрушная;
- орденом княгини Ольги II степени Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.
Орденом княгини Ольги II также были награждены – чемпионка Европы 2020 года по велосипедному спорту Елена Старикова и чемпионка Европы 2020 года по вольной борьбе Юлия Ткач.
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