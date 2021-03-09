Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Международного женского дня наградил украинских спортсменок. Соответствующий указ Зеленский подписал 9 марта.

Кого наградил Зеленский

Старший тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина и биатлонистка Валентина Семеренко получили орден "За заслуги" II степени.

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Среди биатлонисток также были награждены:

Орденом "За заслуги" III степени Вита Семеренко;

орденом княгини Ольги I степени Елена Пидгрушная;

орденом княгини Ольги II степени Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.

Отметим, что Пидгрушная и Меркушина на чемпионате мира-2021 принесли бронзовую награду в женской эстафете.

Орденом княгини Ольги II также были награждены – чемпионка Европы 2020 года по велосипедному спорту Елена Старикова и чемпионка Европы 2020 года по вольной борьбе Юлия Ткач.