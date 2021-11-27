Резкая позиция Семеренко

В шведском Эстерсунде стартовал 1-й этап Кубка мира по биатлону. В женской индивидуальной гонке Валентина Семеренко финишировала 17-ой.

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После финиша индивидуальной гонки Валентина Семеренко сказала, что будет общаться с журналистами и давать комментарии по окончании биатлонного сезона.

Семеренко – лучшая среди украинок

В первой гонке сезона Валентина продемонстрировала самый лучший результат среди представительниц Украины.

На последней стрельбе Семеренко совершила ошибку на последнем выстреле. Минута штрафа стоила Валентине потенциального места в топ-10.

В прошлом сезоне Семеренко только однажды финишировала в топ-20 личных гонках. Валентина заняла 9 место в спринте в Контиолахте.

К сведению. Следующая женская гонка в рамках 1-го этапа Кубка мира в Эстерсунде состоится 28 ноября. Женщин ждет спринт в 12:00.