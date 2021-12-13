Легендарное возвращение: Григорчук намекнул на работу в Черноморце

13 декабря 2021 , 16:51
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Источник:

Tribuna.com

Роман Григорчук может вернуться работать в чемпионат Украины. Специалист вроде бы близок к возвращению в одесский Черноморец.

Григорчук: дыма без огня не бывает

Роман Григорчук прокомментировал слухи о возвращении в Черноморец. Специалист не подтвердил информацию, но намекнул, что может возглавить "моряков".

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Как говорится, дыма без огня не бывает. Но конкретнее я сейчас вам не могу сказать,
– заявил тренер.

Григорчук отказался подтверждать или опровергать факт переговоров с Черноморцем.

"Знаете, я и так сказал больше, чем хотел. Здесь лучше всего дождаться конкретики",  –  отметил Григорчук.

Он добавил, что сейчас живет в Одессе.

Что известно о Григорчуке

  • 56-летний специалист уже возглавлял Черноморец с 2010 до 2014 года. Под его руководством команда сумела пробиться в 1/16 финала Лиги Европы.
  • В сезоне 2012/2013 тренеру удалось вывести Черноморец в финал Кубка Украины.
  • После работы в Украине Григорчук работал за границей. Дважды становился серебряным призером чемпионата Азербайджана с Габалой.
  • Специалист выиграл чемпионаты Казахстана и Беларуси с Астаной и Шахтером Солигорск соответственно. Летом 2021 года Григорчук покинул белорусский Шахтер.
Автор: Михайло Гема