Легендарное возвращение: Григорчук намекнул на работу в Черноморце
13 декабря 2021 , 16:51Читати новину українською
Источник:Tribuna.com
Роман Григорчук может вернуться работать в чемпионат Украины. Специалист вроде бы близок к возвращению в одесский Черноморец.
Григорчук: дыма без огня не бывает
Роман Григорчук прокомментировал слухи о возвращении в Черноморец. Специалист не подтвердил информацию, но намекнул, что может возглавить "моряков".
Кстати Разбитые стекла и дымовые шашки: фанаты напали на автобус Черноморца – видео с места событий
Как говорится, дыма без огня не бывает. Но конкретнее я сейчас вам не могу сказать,
– заявил тренер.
Григорчук отказался подтверждать или опровергать факт переговоров с Черноморцем.
"Знаете, я и так сказал больше, чем хотел. Здесь лучше всего дождаться конкретики", – отметил Григорчук.
Он добавил, что сейчас живет в Одессе.
Что известно о Григорчуке
- 56-летний специалист уже возглавлял Черноморец с 2010 до 2014 года. Под его руководством команда сумела пробиться в 1/16 финала Лиги Европы.
- В сезоне 2012/2013 тренеру удалось вывести Черноморец в финал Кубка Украины.
- После работы в Украине Григорчук работал за границей. Дважды становился серебряным призером чемпионата Азербайджана с Габалой.
- Специалист выиграл чемпионаты Казахстана и Беларуси с Астаной и Шахтером Солигорск соответственно. Летом 2021 года Григорчук покинул белорусский Шахтер.