Григорчук: Диму без вогню не буває

Роман Григорчук прокоментував чутки про повернення у Чорноморець. Фахівець не підтвердив інформацію, але натякнув, що може очолити "моряків".

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Як то кажуть, диму без вогню не буває. Але конкретніше я зараз вам не можу сказати,
– заявив тренер.

Григорчук відмовився підтверджувати чи спростовувати факт переговорів з Чорноморцем.

"Знаєте, я й так сказав більше, ніж хотів. Тут найкраще дочекатися конкретики", – зазначив Григорчук.

Він додав, що наразі живе в Одесі.

Що відомо про Григорчука

  • 56-річний фахівець вже очолював Чорноморець з 2010 до 2014 року. Під його керівництвом команда зуміла пробитися до 1/16 фіналу Ліги Європи.
  • У сезоні 2012/2013 тренеру вдалося вивести Чорноморець у фінал Кубка України.
  • Після роботи в Україні Григорчук працював за кордоном. Двічі ставав срібним призером чемпіонату Азербайджану з Габалою.
  • Фахівець виграв чемпіонати Казахстану та Білорусі з Астаною та Шахтарем Солігорськ відповідно. Влітку 2021 року Григорчук покинув білоруський Шахтар.