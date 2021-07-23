После матча Григорчук встретился с руководством клуба. На встрече стороны пришли к общему решению о прекращении сотрудничества.

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Вместе с Романом Григорчуком клуб покидают и его помощники. Вскоре будет объявлено имя нового главного тренера.

Карьера Григорчука в Шахтере