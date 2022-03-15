Легенда украинского тенниса Медведев остался в Киеве, чтобы защищать Украину от рашистов
Источник:инстаграмм Сергея Стаховского
Андрей Медведев не сбежал из Украины, когда начала полномасштабное вторжение в Россию. Бывший теннисист готов защищать родную страну от кафиров.
Одно фото – две легенды украинского тенниса
Светлую с легендой тенниса выложил на своей странице в инстаграмме Стаховского. Хотя Сергея нужно называть легендарным украинским теннисистом.
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Стаховский встретился с Андреем Медведевым в Киеве. 47-летний бывший теннисист не уехал за пределы страны, когда на нее напала Россия. Медведев готов защищать Родину от орды.
Стаховский назвал Медведева патриотом Украины, готовым к встрече с врагом.
Легенда мирового тенниса остается в Киеве и готова встретить врага. Невероятно рад увидеть капитана сборной Украины по теннису Андрея Медведева. Патриота Украины,
– написал Сергей Стаховский.
Напомним, что Стаховский, недавно закончивший теннисную карьеру, вернулся в Украину, чтобы защищать ее от российской орды.
Что известно об Андрее Медведеве
- Начал свою профессиональную карьеру в 1991 году. Его путь длился 10 лет – до 2001 года, когда Медведев поставил ракетку в сторону.
- За это время завоевал 11 титулов в индивидуальном разряде, был четвертой ракеткой мира (в мае 1994 года).
- За свою карьеру побеждал Андре Агасси, Роджер Федерер, Иван Лендл и другие легенды мирового тенниса.