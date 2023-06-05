Полномасштабное вторжение России в Украину сплотило цивилизованный мир вокруг борьбы с террористами. Тысячи знаменитостей выступили с поддержкой Украины.

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Не стал исключением и мир спорта. Одним из самых активных поклонников нашей страны является легенда НХЛ Доминик Гашек. Чешский вратарь активно помогает украинцам в финансовом и гуманитарном планах, а также напоминает миру о войне информационно.

В начале июня Доминик решил посетить Украину. Гашек прибыл в Харьков, находящийся всего в 50 километрах от границы с РФ. Чех осмотрел спортивную инфраструктуру города и выразил восхищение украинским народом.

Я очень рад приехать в Харьков, рад быть здесь. Я хочу сказать, что поддерживаю Украину, украинский спорт, всех ребят и детей. Я хочу, что они могли снова играть в хоккей и ходить в школу. Удачи, Украина! Успеха, Харьков,

– заявил Гашек.

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Отметим, что Доминик является одним из наиболее активных поклонников полного отстранения россиян и белорусов от международных соревнований. Бывший хоккеист призывает не бояться задавать спортсменам из стран-террористок вопрос о войне.

Видеообращение Доминика Гашека:

Чем известен Доминик Гашек