Страшное известие с фронта сообщила федерация хоккея Украины. Защищая свою Родину от нашествия российских захватчиков, погиб 19-летний воспитанник детско-юношеской школы "Смена-Белый Барс" Александр Колонюк.

По теме Под Бахмутом погиб многократный чемпион Украины по гребному слалому Олег Серый

Что известно о погибшем спортсмене

Александр Колонюк родился 24 октября 2003 в Белой Церкви. Хоккеем начал заниматься в местной школе "Смена-Белый Барс".

Вместе с молодежной командой Белого Барса в 2018 году был бронзовым призером чемпионата Украины среди команд U16. Играл на позиции нападающего.

С начала полномасштабной агрессии России вступил в добровольческое формирование территориальной общины (ДФТГ-1) Белой Церкви. Затем пополнил ряды батальона "Айдар" Вооруженных сил Украины. Вечная память Герою!

Ранее сообщалось, что в боях под Бахмутом погиб чемпион Украины по хоккею Александр Хмель. Герою было 42 года.