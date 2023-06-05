Повномасштабне вторгнення Росії в Україну згуртувало цивілізований світ навколо боротьби із терористами. Тисячі знаменитостей виступили із підтримкою України.

До теми Якщо життя важливіше за гру: легенда хокею закликав нагадувати росіянам та білорусам про війну

Не став виключенням і світ спорту. Одним із найактивніших шанувальників нашої країни є легенда НХЛ Домінік Гашек. Чеський воротар активно допомагає українцям у фінансовому та гуманітарному планах, а також нагадує світу про війну інформаційно.

На початку червня Домінік вирішив відвідати Україну. Гашек прибув до Харкова, який знаходиться всього у 50 кілометрах від кордону з РФ. Чех оглянув спортивну інфраструктуру міста та висловив захоплення українським народом.

Я дуже радий приїхати до Харкова, радий бути тут. Я хочу сказати, що підтримую Україну, український спорт, усіх хлопців та дітей. Я хочу, що вони могли знову грати в хокей та ходити до школи. Успіху, Україно! Успіху, Харків,

– заявив Гашек.

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Відзначимо, що Домінік є одним із найбільш активних прихильників повного відсторонення росіян та білорусів від міжнародних змагань. Колишній хокеїст закликає не боятися ставити спортсменам з країн-терористок питання про війну.

Відеозвернення Домініка Гашека:

Чим відомий Домінік Гашек