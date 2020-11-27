Легенда клубу: гравці "Наполі" вийшли на матч Ліги Європи у футболках Марадони – фото
У рамках 4-го туру групового раунду Ліги Європи"Наполі" на власному полі приймав "Рієку". Господарі вийшли на матч у футболках Дієго Марадони та вшанували пам'ять легенди клубу.
Гравці "Наполі" вийшли на поле з підтрибунного приміщення із десяткою на спині та прізвищем Марадона. Не виключенням став і головний наставник неаполітанців Дженнаро Гаттузо, пише 24 канал.
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Матч розпочався з хвилини мовчання на пам'ять про клубну легенду та збірної Аргентини. А весь поєдинок футболісти бігали з чорними пов'язками на руках.
Гравці "Наполі" не лише так віддали шану аргентинцю, а й здобули перемогу (2:0), яка точно була на честь Дієго. А перед протистояння капітан команди Лоренцо Інсіньє поклав квіти до меморіалу поруч зі стадіоном, який зробили самі прихильники клубу.
Представники УЄФА дозволили під час матчу замість рекламних банерів на місцевому стадіоні "Сан-Паоло" розмістили ім'я Марадони. Наголосимо, що мер Неаполя Луїджі де Маджістріс вже запропонував перейменувати арену на честь аргентинця.
Додамо, що Дієго Марадона покинув світ у середу, 25 листопада. Причина смерті – зупинка серця. Перед цим на початку місяці аргентинець переніс операцію на головному мозку через крововилив у голові.
Після звитяги "Наполі" одноосібно очолює групу F, у їх активі 9 очок. А от їх суперник "Рієка" замикає таблицю з нулем на рахунку.
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