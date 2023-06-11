В субботу, 10 июня, в Стамбуле состоялся финал Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити обыграл Интер со счетом 1:0. На одном из телевизионных каналов комментировать игру должен был легендарный нападающий "нерадзурри" Адриано.

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Забыл о финале Лиги чемпионов

По контракту бразилец должен был прилететь на поединок в Стамбул и комментировать находясь на "Олимпийском стадионе Ататюрка". В пятницу легенда Интера должен был вылететь в Стамбул. Адриано ждали в аэропорту, но он так не явился вовремя на рейс. Поиски повесы тоже не принесли результат.

В преддверии вылета его видели на трех вечеринках в Рио, где он развлекался и выпивал. Очевидно, выбирая между работой и развлечениями экс-нападающий Интера предпочел веселый отдых.

Адриано на одной из вечеринок в Рио / Instagram Condomínio da MFifi

Напомним, что Адриано во время футбольной карьеры никогда не отличался соблюдением режима. Именно злоупотребление алкоголем стало главной причиной, по которой бразилец покинул Интер в 2009 году.

Адриано в Интере