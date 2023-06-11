В субботу, 10 июня, в Стамбуле состоялся финал Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити обыграл Интер со счетом 1:0. На одном из телевизионных каналов комментировать игру должен был легендарный нападающий "нерадзурри" Адриано.
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Забыл о финале Лиги чемпионов
По контракту бразилец должен был прилететь на поединок в Стамбул и комментировать находясь на "Олимпийском стадионе Ататюрка". В пятницу легенда Интера должен был вылететь в Стамбул. Адриано ждали в аэропорту, но он так не явился вовремя на рейс. Поиски повесы тоже не принесли результат.
В преддверии вылета его видели на трех вечеринках в Рио, где он развлекался и выпивал. Очевидно, выбирая между работой и развлечениями экс-нападающий Интера предпочел веселый отдых.
Адриано на одной из вечеринок в Рио / Instagram Condomínio da MFifi
Напомним, что Адриано во время футбольной карьеры никогда не отличался соблюдением режима. Именно злоупотребление алкоголем стало главной причиной, по которой бразилец покинул Интер в 2009 году.
Адриано в Интере
- Напомним, что бразильский форвард защищал "нерадзурри" в 2001-2002 и 2004-09 годах.
- В общей сложности "Император" забил за Интер 74 гола в 177 поединках.
- Вместе с миланским клубом бразилец 4 раза становился чемпионом Италии: 2006, 2007, 2008, 2009.
- Также таранный форвард дважды становился обладателем Кубка Италии (2005, 2006) и Суперкубка Италии (2005, 2006).