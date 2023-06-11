У суботу, 10 червня, у Стамбулі відбувся фінал Ліги чемпіонів, в якому Манчестер Сіті обіграв Інтер з рахунком 1:0. На одному з телевізійних каналів коментувати гру повинен був легендарний нападник "нерадзуррі" Адріано.

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Забув про фінал Ліги чемпіонів

За контрактом бразилець мав прилетіти на поєдинок в Стамбул та коментувати перебуваючи на "Олімпійському стадіоні Ататюрка". У п'ятницю легенда Інтера мав вилетіти до Стамбулу. Адріано чекали в аеропорту, але він так не з'явився вчасно на рейс. Пошуки гульвіси теж не принесли результат.

Напередодні вильоту його бачили на трьох вечірках в Ріо, де він розважався та випивав. Очевидно, обираючи між роботою та розвагами екснападник Інтера надав перевагу веселому відпочинку.

Адріано на одній з вечірок в Ріо / Instagram Condomínio da MFifi

Нагадаємо, що Адріано під час футбольної кар'єри ніколи не відзначався дотриманням режиму. Саме зловживання алкоголем стало головною причиною, через яку бразилець покинув Інтер у 2009 році.

Адріано в Інтері