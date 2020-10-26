Коронавирус продолжает захватывать футбольную команду. Положительный тест на коронавирус был выявлен у легендарного бразильца Роналдинью, который недавно вышел на свободу после ареста за поддельные документы.

В конце августа бразилец вышел на свободу после ареста и вернулся домой. Но снова неприятное известие поступило от Роналдинью: на этот раз экс-нападающий подхватил коронавирус. Об этом рассказал сам бывший игрок "Барселоны" в своем Instagram-аккаунте.

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Коронавирус у Роналдинью

Роналдинью уже отправился на самоизоляцию, поэтому все запланированные события с участием легенды футбола пришлось перенести.

"Я сдал тест, который показал положительный результат на COVID-19. Со мной все хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Всех обнимаю", – сказал Роналдинью.

Добавим, что в начале марта бразильца обвинили в подделке документов в Парагвае. Роналдинью просто прилетал в Парагвай на благотворительное мероприятие, на котором должен был презентовать свою биографию "Гений в жизни".

В конце августа его выпустили на свободу. Роналдинью должен был уплатить в виде компенсации 90 тысяч долларов, а также указать точный адрес места жительства в родной Бразилии. Также Роналдинью должен каждые три месяца намечаться в судейских органах своей страны вместе с братом. Он вынужден заплатить 200 тысяч долларов, все средства пойдут на борьбу с коронавирусом и благотворительность.