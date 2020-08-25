Бывший игрок "Барселоны" Роналдинью больше не находится на домашнем аресте в Парагвае. Футболист обязан выплатить немалую сумму средств за себя и своего брата, который тоже был под арестом.

Бразилец должен уплатить в виде компенсации 90 тысяч долларов, а также указать точный адрес места жительства в родной Бразилии, сообщает ABC Color.

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На свободе

Также Роналдинью должен каждые три месяца отмечаться в судейских органах своей страны вместе с братом. Он вынужден заплатить 200 тысяч долларов, все средства пойдут на борьбу с коронавирусом и благотворительность.

В начале марта бразильцев обвинили в подделке документов в Парагвае. Роналдинью просто прилетал в Парагвай на благотворительное мероприятие, на котором должен был презентовать свою биографию "Гений в жизни".

В 2019 году у футболиста арестовали 57 объектов недвижимости из-за штрафа, который его обязала выплатить прокуратура штата.

Добавим, что издание ESPN сообщает, что компания EA Sports может убрать карточки Роналдинью из футбольного симулятора FIFA 20 из-за того, что футболист попал в тюрьму в Парагвае.