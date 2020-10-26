Коронавірус продовжує захоплювати футбольну спільному. Позитивний тест на коронавірус було виявлено у легендарного бразильця Роналдінью, який нещодавно вийшов на волю після арешту за підроблені документи.

Наприкінці серпня бразилець вийшов на волю з арешту та повернувся додому. Але знову неприємна звістка надійшла зі сторони Роналдінью, цього разу екснападник підхопив коронавірус. Про це розповів сам колишній гравець "Барселони" у своєму Instagram-акаунті.

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Коронавірус у Роналдінью

Роналдінью вже відправився на самоізоляцію, тому всі заплановані події за участі легенди футболу прийшлось перенести.

"Я здав тест, який показав позитивний результат на COVID-19. Зі мною все добре, хвороба протікає безсимптомно. Всіх обіймаю", – сказав Роналдінью.

Додамо, що на початку березня бразильців звинуватили у підробці документів у Парагваї. Роналдінью просто прилітав у Парагвай на благодійний захід, на якому мав презентувати свою біографію "Геній в житті".

Наприкінці серпня бразильців випустили на волю. Роналдінью повинен був сплатити у вигляді компенсації 90 тисяч доларів, а також вказати точну адресу місця проживання у рідній Бразилії. Також Роналдінью повинен кожних три місяці помічатись у суддівських органах своєї країни разом із братом. Він змушений заплатити 200 тисяч доларів, всі кошти підуть на боротьбу з коронавірусом та благодійність.