Экс-футболист и тренер киевского Динамо Йожеф Сабо поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов Динамо – Ференцварош.

В интервью изданию Nemzeti Sport он рассказал, что переживает за наставника "фради" Сергея Реброва, поскольку он является воспитанником Сабо.

Он считает, что на бумаге Динамо выглядит сильнее венгров, но надеется на то, что им и их тренеру повезет.

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В среду (2 декабря) я разрывался между матчами Динамо и Ференцвароша, но отдал предпочтение Реброву, поскольку я его воспитал. Мне жаль Сергея, ведь если бы не гол Ювентуса на последних минутах, его команду устраивала бы любая ничья в матче с Динамо в Киеве.



Украинская команда выглядит сильнее, но если Реброву наконец повезет, то его подопечные смогут создать сенсацию. В любом случае, я буду болеть за Ференцварош в этом поединке,

– признался Сабо.

Важно! Уже 8 декабря в матче между Динамо и Ференцварошем определится, какая из команд продолжит еврокубковую весну в Лиге Европы.