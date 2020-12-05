Легенда Динамо Сабо про вирішальний матч киян у Лізі чемпіонів: Буду вболівати за Ференцварош
Ексфутболіст і тренер київського Динамо Йожеф Сабо поділився очікуваннями від майбутнього матчу Ліги чемпіонів Динамо – Ференцварош.
В інтерв'ю виданню Nemzeti Sport розповів, що переживає за наставника "фраді" Сергія Реброва, оскільки він є вихованцем Сабо.
Він вважає, що на папері Динамо виглядає сильніше угорців, але сподівається на те, що їм та їхньому тренеру пощастить.
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У середу (2 грудня) я розривався між матчами Динамо і Ференцвароша, але віддав перевагу Реброву, оскільки я його виховав. Мені шкода Сергія, адже якби не гол Ювентуса на останніх хвилинах, його команду влаштовувала б будь-яка нічия в матчі з Динамо в Києві.
Українська команда виглядає сильніше, але якщо Реброву нарешті пощастить, то його підопічні зможуть створити сенсацію. У будь-якому випадку, я буду вболівати за Ференцварош в цьому поєдинку,
– зізнався Сабо.
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