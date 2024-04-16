"Это всех раздражает": легенда Арсенала высказался о выступлениях Зинченка за "канониров"

Александр Зинченко в сезоне-2023/2024 несколько потерял свои позиции в лондонском Арсенале. Он периодически получает критику от болельщиков и экспертов, а также чаще начал травмироваться.

В последнем матче "канониров" против Астон Виллы (0:2) украинец провел 87 минут на поле. В течение поединка к нему постоянно недовольно жестикулировал Микель Артета, а во время замены футболиста освистали фанаты.

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Гневный комментарий от Симена

После поединка свою оценку игре Александра Зинченка на позиции левого защитника дал легендарный экс-вратарь Арсенала Дэвид Симен. Он раскритиковал украинского футболиста из-за ошибок.

Если говорить о Зинченке как левом защитнике, то я знаю, что он любит играть в центре поля. Но при этом он периодически отдает мяч сопернику на действительно важных позициях. В матче с Астон Виллой он снова несколько раз так ошибся. И это всех раздражает,

– заявил англичанин.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Александр Зинченко провел 33 матча за "канониров" во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Кто такой Дэвид Симен

Бывший вратарь сборной Англии

На клубном уровне большую часть карьеры провел в Арсенале, за который сыграл 541 матч, в которых пропустил 457 голов и 228 раз оставлял свои ворота "сухими"

С "канонирами" завоевал 10 титулов, в частности, Кубок обладателей кубков и 3 чемпионства АПЛ

Закончил карьеру в Манчестер Сити в 2004 году.