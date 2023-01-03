Ночью 2 января Россия нанесла два ракетных удара по Дружковке. Одна ракета ударила по самому центру города, разрушив ледовую арену. Именно на ней с 2014 года выступал хоккейный клуб Донбасс, перебравшийся туда из Донецка, оказавшийся в оккупации.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил к разрушенной ледовой арене президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха и других спортивных функционеров, желающих допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. Все для того, чтобы они воочию увидели последствия российской агрессии.

Такую идею поддержал и народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк.

"Поддерживаю Министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в приглашении всех спортивных функционеров посетить ледовую арену "Альтаир" в Дружковке, которую обстреляли россияне. С самого начала полномасштабного вторжения мы приглашали всех, кто стремится допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, прикрываясь лозунгом "спорт вне политики", в том числе президента МОК Томаса Баха. Все, кто никак не может осознать, что не существует "спорта вне политики", имеют возможность лично убедиться в "спортивной нейтральности" России и увидеть собственными глазами разрушенную россиянами ледовую арену "Альтаир" в Дружковке", – написал Жан Беленюк.

Напомним, что на ледовой арене "Альтаир" работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Там свои матчи чемпионата Украины по хоккею проводил клуб Донбасс, неоднократно ставший чемпионом.