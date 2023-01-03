Из-за ракетных обстрелов есть пострадавшие. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Оккупанты ударили ракетами по ледовой арене

Так, 2 января захватчики нанесли два ракетных удара по городу Дружковка. Одна ракета ударила по самому центру города, известно о 2 раненых. Другой ракетой нанесен удар по Яковлевке.

В результате ракетных обстрелов была разрушена ледовая арена "Альтаир". Именно эта площадка стала домом для хоккейного клуба "Донбасс" с 2014 года.

На базе дружковской арены работала самая многочисленная в Украине детско-юношеская спортивная школа по хоккею и фигурному катанию. Арена принимала чемпионаты Украины, международные соревнования и культурно-массовые мероприятия.

Это уже третий дом, который потерял донецкий клуб из-за российских оккупантов – Дворец спорта "Дружба" в Донецке, Mariupol Ice Center, а теперь "Альтаир",

– отметили в хоккейном клубе "Донбасс".



Россияне ударили по ледовой арене в Дружковке / фото ХК "Донбасс"

Генеральный директор хоккейного клуба "Донбасс" Федор Ильенко прокомментировал ракетный удар по ледовой арене:

"Ледовая арена… Это не просто здание… Это второй дом для нашего клуба после 2014 года… Это сотни детских соревнований, десятки международных турниров, улыбки детей… Это самая большая школа хоккея и фигурного катания в Украине… Это люди, которые радовали все 8 лет с начала войны… Нет слов… "Освободители", – написал Ильенко.

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