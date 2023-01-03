Вночі 2 січня Росія завдала два ракетних удари по Дружківці. Одна ракета вдарила по самому центру міста, зруйнувавши льодову арену. Саме на ній з 2014 року виступав хокейний клуб Донбас, який перебрався туди з Донецька, який опинився в окупації.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запросив до зруйнованої льодової арени президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха та інших спортивних функціонерів, які хочуть допустити російських спортсменів до міжнародних змагань. Все для того, щоб вони на власні очі побачили наслідки російської агресії.

Таку ідею підтримав і народний депутат та олімпійський чемпіон Жан Беленюк.

"Підтримую Міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у запрошенні усіх спортивних функціонерів відвідати льодову арену "Альтаїр" у Дружківці, яку обстріляли росіяни. З самого початку повномасштабного вторгнення ми запрошували усіх, хто прагне допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, прикриваючись гаслом "спорт поза політикою", у тому числі президента МОК Томаса Баха. Усі, хто ніяк не може усвідомити, що не існує "спорту поза політикою", мають можливість особисто пересвідчитися у "спортивній нейтральності" Росії та побачити на власні очі зруйновану росіянами льодову арену "Альтаїр" у Дружківці", – написав Жан Беленюк.

Нагадаємо, що на льодової арени "Альтаїр" працювала найчисельніша в Україні дитячо-юнацька спортивна школа з хокею і фігурного катання. Там свої матчі чемпіонату України з хокею проводив клуб Донбас, що неодноразово ставав чемпіоном.