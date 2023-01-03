В результате обстрелов на ледовой арене "Альтаир" вспыхнул пожар. Напомним, что ранее арена принимала чемпионаты Украины и международные соревнования.

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Последствия обстрела ледовой арены в Дружковке

Как стало известно, в последнее время ледовая арена работала гуманитарным складом. "Альтаир" был домашней площадкой хоккейного клуба "Донбасс".

2 января оккупанты нанесли ракетный удар по городу Дружковка. Одна из ракет попала в арену.



Как выглядит ледовая арена "Альтаир" после обстрелов / фото Сергей Горбатенко



Ледовая арена "Альтаир" на 3 января / фото Сергей Горбатенко



Разрушенная ледовая арена "Альтаир" / фото Сергей Горбатенко

Ледовая арена после ракетной атаки: смотрите видео

Что известно об обстреле Дружковки