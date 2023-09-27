Артём Милевский уже несколько дней находится на лечении в одной из частных клиник, где специалисты пытаются вернуть к адекватной жизни бывшего футболиста Динамо. Все расходы по лечению взял на себя президент киевского клуба Игорь Суркис, который переживает при жизни бывшего нападающего "бело-синих".

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Положительные новости по лечению Милевского

Отметим, что сначала Миля отказывался от помощи своих друзей и людей, которым небезразлична его судьба. Однако в прошлом талантливого футболиста удалось завезти в туда, где его могут вернуть к нормальной жизни. Ведь после начала полномасштабного вторжения России в Украину психологическое состояние Милевского скатилось к настоящему ужасу.

Одним из таких, не оставивших Милю в беде, стал его бывший партнер по команде и друг Александр Алиев. Он регулярно посещает Артема в больнице и 27 сентября рассказал о положительной динамике лечения "кента".

Всем привет. Только был у Темы. Его состояние стабилизируется. Все более или менее. Но, конечно, еще длительный процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент – молодчик,

– сказал Алиев.

Отметим, что оба бывших футболиста Динамо успевали отмечаться не только на футбольном поле, но и за его пределами, но в неприятном векторе. И Милевский, и Алиев в свое время любили "погульбанить" в ночных клубах в компании алкоголя. Если после 24 февраля 2022 года Алиев встал на защиту родной страны и ушел в ВСУ, то с Милевским дела пошли по наклонной.

К счастью, благодаря квалифицированным врачам и всем неравнодушным Милевский снова сможет вернуться в обычную жизнь. Однако для этого Артему нужно снова не сорваться.

К слову. В середине сентября в соцсетях Милевского появился прайс услуг по новому делу бывшего футболиста. Артем тогда дал ясно понять, что будет развиваться в нише блоггеров. Однако теперь с этим нужно подождать.